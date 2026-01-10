Утечка раскрыла цену Steam Machine — и она может неприятно удивить

Valve по-прежнему официально не раскрывает стоимость новой Steam Machine. По слухам, причина задержки кроется в нестабильной ситуации на рынке оперативной памяти и накопителей. Однако неожиданная утечка появилась на двух чешских маркетплейсах — Smart и Alza.

Датамайнеры обнаружили в коде страниц предполагаемые цены Steam Machine, и они выглядят довольно высокими. Согласно найденной информации, версия с накопителем на 512 ГБ оценена примерно в $950, а модель с 2 ТБ — в $1070 (без учёта налогов, в пересчёте с чешских крон).

При этом нельзя исключать, что указанные цены являются «заглушками», которые маркетплейсы используют до официального анонса. Тем не менее на фоне роста цен на память и SSD такие суммы вполне могут оказаться близкими к реальности.

Кроме того, директор по аппаратному обеспечению Valve Пьер-Лу Гриффе ранее сообщил, что компания не планирует продавать устройство по консольной модели с убытком. Стоимость будет сопоставима с ПК аналогичной производительности.