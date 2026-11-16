GTA VI получила коллаборацию с Nike и Трэвисом Скоттом: показали коллекцию одежды
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GTA VI получила коллаборацию с Nike и Трэвисом Скоттом: показали коллекцию одежды

Первые продажи начнутся 18 ноября, а через два дня коллекция появится в онлайн-магазинах.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:00
GTA VI получила коллаборацию с Nike и Трэвисом Скоттом: показали коллекцию одежды

Бренд Cactus Jack рэпера Трэвиса Скотта совместно с Nike, баскетбольным клубом Miami Heat и Rockstar Games подготовил коллекцию одежды, посвящённую Grand Theft Auto VI. Её выпуск приурочен к мероприятию A Night in Vice City, которое состоится 18 ноября в Майами.

В коллекцию вошла одежда с символикой Vice City, включая баскетбольную форму в чёрно-розовых цветах. Для игроков Miami Heat подготовили отдельную версию формы, в которой команда выйдет на матч против Milwaukee Bucks.

Продажи начнутся 18 ноября в магазине Miami Heat Store на арене Kaseya Center. Посетителям будут доступны два эксклюзивных изделия, которые не войдут в последующие этапы продаж.

С 20 ноября ограниченную партию коллекции планируют продавать через Nike SNKRS, Fanatics и NBA Store. Позднее она появится на официальном сайте Cactus Jack. Стоимость изделий пока не объявлена.

Само мероприятие A Night in Vice City пройдёт за день до выхода GTA VI. Организаторы превратят баскетбольную арену в подобие игрового Вайс-Сити, подготовят специальную площадку и тематические активности. Среди них будут заведения Burger Shot и Cluckin’ Bell, знакомые поклонникам Grand Theft Auto.

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