NBA 2K27 получит парк Vice City и косметику GTA 6
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GTA VI появится в NBA 2K27: масштабный кроссовер стартует 27 ноября

В игре появятся парк в стиле Вайс-Сити, тематические награды и специальное издание с баскетболистом Бэмом Адебайо на обложке.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:57
GTA VI появится в NBA 2K27: масштабный кроссовер стартует 27 ноября

Издательство 2K объявило о сотрудничестве с Rockstar Games. Третий сезон NBA 2K27 посвятят вселенной GTA VI. Обновление выйдет 27 ноября и продлится семь недель, до 15 января 2027 года.

Главным нововведением станет парк в стиле Вайс-Сити с баскетбольными площадками у пляжа, неоновыми отелями, суперкарами и статуей аллигатора Macca the Gator. Обычную баскетбольную арену заменят на Sahara Arena, а игроки смогут получать тематическую одежду, предметы и награды из мира GTA.

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В рамках сотрудничества также выпустят NBA 2K27 Vice City Edition за $39,99. На обложке специального издания появится звезда Miami Heat Бэм Адебайо. В комплект войдут сезонный Pro Pass и дополнительные игровые бонусы.

Кроссовер затронет и настоящий баскетбол. 18 ноября Miami Heat проведёт матч против Milwaukee Bucks в специальной форме Nike x Cactus Jack, созданной в сотрудничестве с Rockstar Games. На арене Kaseya Center также организуют тематические мероприятия и раздачу сувениров.

Подписчики GTA+ смогут играть в NBA 2K27 без дополнительной платы с 27 ноября по 15 января. Предложение действует на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Покупателям цифровой версии GTA VI также полагается один месяц подписки GTA+ без дополнительной платы.

Напомним, релиз GTA VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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