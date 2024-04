Старые наушники Nothing и CMF получат поддержку ChatGPT

В июне пользователи всех старых наушников Nothing и CMF получат возможность отправлять голосовые запросы ChatGPT. Об этом рассказал на мероприятии Nothing Community Update глава Nothing Карл Пей.

В настоящее время поддержку ChatGPT получили новые наушники Nothing Ear и Ear (а), которые дебютировали сегодня. Летом к списку поддерживаемых добавятся Ear (stick), Ear (1), Ear (2), CMF Buds, CMF Buds Pro и CMF Neckband Pro.

Однако для использования нейросети необходим смартфон Nothing с обновленной операционной системой. Сегодня такой апдейт Nothing OS получил Phone (2).

Кроме того, в Nothing OS 2.5.5 на Phone (2) появилась кнопка на скриншоте и во всплывающем окне буфера обмена, позволяющая напрямую вставить содержимое в ChatGPT, а также соответствующий виджет чат-бота. Аналогичные обновления с ChatGPT на Phone (1) и Phone (2a) придут в течение апреля.