В кнопочных телефонах найдены функции для перехвата SMS и «слива» данных в сеть

Принято считать, что кнопочные телефоны безопаснее смартфонов. Ведь с них не спишешь деньги и не заразишься вирусами. Однако всё не так просто.

Пользователь «Хабра» под ником ValdikSS изучил пять недорогих моделей кнопочных телефонов стоимостью от 600 до 1499 рублей. Выяснилось, что все они отправляют SMS о покупке на определённый номер, а также могут отсылать их на платные номера.

В списке были такое модели:

Inoi 101 за 600 рублей;

DEXP SD2810 за 699 рублей;

Irbis SF63 за 750 рублей;

Itel it2160 за 799 рублей;

F+ Flip 3 за 1499 рублей.

Как оказалось, телефоны могут передавать не только SMS, но также IMEI идентификаторы и IMSI (телефона и SIM-карты соответственно). Не помогает сброс настроек и извлечение аккумулятора. Отмечается также, что за это могут отвечать вирусы в самой прошивке или функции перехвата входящих SMS. Это позволяет списывать деньги или использовать номера телефонов для регистрации в различных онлайн-сервисах, где нужно подтверждение по SMS.

Как оказалось, самым безопасным телефоном является Inoi 101 — в его меню есть пункты SMS-подписок и платные игры, однако сам он не отправляет данные. В других моделях скрытые функции есть.

Выявленный список скрытых возможностей телефонов:

Itel it2160 сообщает через интернет о факте продажи, отсылая производителю IMEI, страну, модель, версию прошивки и даже идентификатор базовой станции;

F+ Flip 3 сообщает через интернет о факте продажи, в числе данных есть как минимум IMEI и IMSI, они уходят на номер +79584971255;

DEXP SD2810 подключается к GPRS, отправляет платные SMS и работает под управлением китайских серверов;

Irbis SF63 также подключается к GPRS, связывается с серверами в Китае и выполняет их команды, а ещё передаёт на них зашифрованные данные, позволяя использовать номер абонента для регистрации в онлайн-сервисах.

Проверить, не ведёт ли ваш телефон двойную жизнь, можно, заказав детализацию звонков и сообщений у оператора. Также рекомендуется не покупать ноунейм-телефоны.