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Новости

В США вышел кнопочный телефон Nokia 6300 4G с YouTube и Facebook

В Twitter появилась первая информация о кнопочном телефоне Nokia 6300 4G. О новинке рассказал заместитель генерального директора HMD Global Юхо Сарвикас. По его данным, телефон появился в США за 70 долларов.

В аппаратном плане это типичная «звонилка» на базе процессора Snapdragon 210, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ постоянной. Есть поддержка карты памяти до 32 ГБ. Диагональ экрана составляет 2,4 дюйма.

Новинка поддерживает беспроводные соединения 4G, Wi-Fi и GPS. Также есть FM-радио и аудиоразъём 3,5 мм. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами.

На задней панели есть VGA-камера со светодиодной вспышкой и режимом фонарика. В качестве операционной системы используется KaiOS. Телефон поставляется с предустановленными приложениями WhatsApp, Facebook, YouTube и Google Assistant.

Ёмкость аккумулятора составляет 1500 мА•ч, этого хватает на 27 дней в режиме ожидания. Телефон доступен в чёрном, голубовато-зелёном и белом цветах.

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Источник:
Twitter
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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