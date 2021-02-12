В США вышел кнопочный телефон Nokia 6300 4G с YouTube и Facebook

В Twitter появилась первая информация о кнопочном телефоне Nokia 6300 4G. О новинке рассказал заместитель генерального директора HMD Global Юхо Сарвикас. По его данным, телефон появился в США за 70 долларов.

🚨US fans: Nokia 6300 4G, the smartest feature phone you’ll meet, now available in US! It’s got Whatsapp, Facebook, you can stream YouTube and stay on top of it all with Google Assistant. All that on 4G connectivity. Hurry! they're selling like hot cakes🥞https://t.co/4SzCZWMyUS pic.twitter.com/RvQjD9ilJs — Juho Sarvikas (@sarvikas) February 11, 2021

В аппаратном плане это типичная «звонилка» на базе процессора Snapdragon 210, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ постоянной. Есть поддержка карты памяти до 32 ГБ. Диагональ экрана составляет 2,4 дюйма.

Новинка поддерживает беспроводные соединения 4G, Wi-Fi и GPS. Также есть FM-радио и аудиоразъём 3,5 мм. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами.

На задней панели есть VGA-камера со светодиодной вспышкой и режимом фонарика. В качестве операционной системы используется KaiOS. Телефон поставляется с предустановленными приложениями WhatsApp, Facebook, YouTube и Google Assistant.

Ёмкость аккумулятора составляет 1500 мА•ч, этого хватает на 27 дней в режиме ожидания. Телефон доступен в чёрном, голубовато-зелёном и белом цветах.