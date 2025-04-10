Кнопки возвращаются! Обзор мобильных телефонов Acer Disco, Twist и Jive

Пока в мире набирают обороты смартфоны с гибкими экранами и встроенными ИИ-ассистентами, Acer выкатывает… семь новых кнопочных телефонов. Без Android, без сенсора, без камер на 108 Мп. Только кнопки, звонки и батарея, которой хватит на неделю. Звучит как капсула из прошлого — но на самом деле это вполне логичный ход.

Ведь кнопочные телефоны — это не анахронизм, а нишевый инструмент. Их покупают пожилые, дети, курьеры, вахтовики, туристы и те, кто устраивает цифровой детокс. Особенно — если аппарат с USB-C, фонариком, FM-радио и поддержкой двух SIM.

В декабре 2024 года Acer представила сразу три линейки таких телефонов — Disco, Twist и Jive. Всего семь моделей, и все они у меня на тесте. Рассказываю, чем отличаются, кому подойдут и какой из них реально стоит своих денег.

Характеристики кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive

Модель Acer Disco DS17 Acer Disco DS24 Acer Disco DS35 Acer Jive JV24 Acer Jive JV32 Acer Twist TW24 Acer Twist TW35 Габариты 120×49×9,5 мм, 80 г 128×53×9,5 мм, 96 г 150×63×9,5 мм, 130 г 126×54×12,2 мм, 94 г 143,5×63×14,2 мм, 126 г 127×53×14,5 мм, 110 г 149×61×14,5 мм, 140 г Дисплей 1,77 дюймов, TN, 160×128, 116 ppi 2,4 дюймов, TN, 320×240, 167 ppi 3,5 дюймов, TN, 480×320, 165 ppi 2,4 дюймов, TN, 320×240, 167 ppi 3,2 дюймов, IPS, 320×240, 125 ppi 2,4 дюймов, TN, 320×240, 167 ppi 3,5 дюймов, TN, 480×320, 165 ppi ОЗУ 32 МБ 64 МБ 32 МБ 64 МБ ПЗУ 32 МБ 128 МБ 32 МБ 128 МБ Батарея 700 мАч 1300 мАч 1800 мАч 1700 мАч 1800 мАч 2500 мАч 3000 мАч Автономность До 168 мин. в режиме разговора До 300 мин. в режиме разговора До 480 мин. в режиме разговора До 350 мин. в режиме разговора До 360 мин. в режиме разговора До 500 мин. в режиме разговора До 600 мин. в режиме разговора Камеры 0,08 Мп 0,3 Мп 2 Мп 0,3 Мп 2 Мп Поддержка microSD Есть, до 32 ГБ Интерфейсы Две nano-SIM, USB Type-C, аудиоразъем 3.5 мм, Bluetooth 2.0, FM-радио Две nano-SIM, USB Type-C, аудиоразъем 3.5 мм, Bluetooth 2.1, FM-радио Цены 2499 ₽ 2999 ₽ 3999 ₽ 2999 ₽ 3699 ₽ 2799 ₽ 3999 ₽

Зачем нужен кнопочный телефон в 2025 году?

Многие считают, что кнопочные телефоны — это пережиток прошлого, ведь почти у каждого сегодня есть смартфон с большим сенсорным экраном. Однако на практике кнопочные устройства остаются востребованными. Только в России ежегодно продаются миллионы таких телефонов.

Популярность подобных устройств зиждется на трех факторах:

Долгое время работы

Простота использования

Низкая цена

Считается, что такие устройства покупают только пожилые люди, но это не совсем так. У кнопочных телефонов есть и другая аудитория: дети, курьеры, водители, охотники, туристы, а также жители удаленных населенных пунктов.

Естественно, среди тех, кто покупает кнопочные телефоны, есть и желающие просто отдохнуть от соцсетей, разгрузить голову, отстранившись от информационного шума на выходных или в отпуске.

Комплектация

Перейдем непосредственно к самим телефонам Acer и начнем с комплектации. Все семь моделей упакованы в похожие коробки, но наполнение немного различается:

Twist (TW24, TW35) — раздельный адаптер питания, съемный аккумулятор и документация

Jive (JV24, JV32) — раздельный адаптер питания, съемный аккумулятор и документация

Disco (DS17, DS24, DS35) — адаптер питания, скрепка для SIM-лотка и документация

Внешний вид

У меня на обзоре сразу семь телефонов, но отличить их друг от друга не составит труда:

Twist — нежно-зеленые с пластиковым корпусом

Jive — черные с серебристой полоской по бокам с софт-тач корпусом

Disco — серые с черной или серой рамкой экрана и глянцевым пластиковым корпусом, напоминающим стекло

Телефоны одной серии внешне отличаются только габаритами и, следовательно, диагональю экрана. Собственно, соответствующие обозначения содержатся в названиях гаджетов.

Самый маленький TN-экран 1,77 дюймов установлен в Acer Disco DS17. Disco DS24, Jive JV24 и Twist TW24 получили 2,4-дюймовые TN-матрицы с разрешением 320×240 пикселей, а Disco DS35 и Twist TW35 — 3,5-дюймовые экраны 480×320 точек.

На фоне остальных выделяется Jive JV32 — у него IPS-дисплей, который редко встречается в кнопочных телефонах, но предлагает лучшую цветопередачу и углы обзора.

Все модели оснащены USB Type-C для зарядки, аудиоразъемом 3,5 мм для проводной гарнитуры и Bluetooth для беспроводных наушников.

Кроме того, модели серий Twist и Jive получили отдельные фонарики на верхней грани, а также крепления для ремешка.

Телефоны Twist, Jive и Disco поддерживают две nano-SIM карты и карту памяти microSD (до 32 ГБ). Слоты для SIM у Twist и Jive находятся под аккумулятором, а у Disco с левого торца.

Все семь телефонов отлично лежат в руке. Disco имеет плоские грани, но без острых углов, тогда как Twist и Jive более округлые. По эргономике 3,2-3,5-дюймовые модели мне напоминают компактные современные смартфоны, тогда как 2,4-дюймовые ощущаются в руке как классические кнопочные телефоны.

Большой выбор моделей позволяет подобрать телефон под любую руку, а крупные кнопки с подсветкой — пользоваться мобильником даже людям с плохим зрением.

Функциональность

Телефоны Disco, Twist и Jive работают на операционной системе Nucleus, а интерфейс у всех моделей практически не отличается.

Главное меню включает в себя девять разделов: «Контакты», «Сообщения», «Вызовы», «Настройки», «Инструменты», «Мультимедиа», «Календарь», «Калькулятор» и «FM-радио».

Несмотря на всю простоту, некоторые интересные фишки в кнопочных телефонах Acer есть. Например, простенький букридер, который позволяет читать книги, «Змейка» и FM-радио. Кстати, радиостанции можно слушать без подключения наушников, при этом динамик достаточно громкий.

Отдельно хочется остановиться на телефонах серии Jive. Устройства получили несколько функций, которые будут особенно актуальны для старшего поколения: экстренная кнопка SOS, отправка SOS-сообщений, озвучивание номеров и вибрация при дозвоне.

Естественно, все устройства оснащены простенькими камерами, на которые можно снимать фотографии и видео. Однако качество снимков значительно отличается в зависимости от модели:

Disco DS17 — 0,08 Мп

Disco DS24, Jive JV24, Jive JV32, Twist TW24 — 0,3 Мп

Disco DS35, Twist TW35 — 2 Мп

В большинстве телефонов это просто затычки, но на Disco DS35 и Twist TW35 можно сделать простенькие фото, хоть и без детализации.

Кстати, если вы планируете использовать камеру или диктофон, то абсолютно для всех кнопочных телефонов Disco, Twist и Jive нужна будет карта памяти microSD. Несмотря на то, что устройства имеют от 32 до 128 МБ памяти, значительная ее часть занята системой. Тем более, она точно пригодится, так как это единственная возможность слушать музыку, подкасты или аудиокниги.

Но что самое важное в кнопочных телефонах? Конечно связь! Обозреваемые модели работают только в 2G-сетях (диапазоны 850/900/1800/1900). Все они хорошо ловят сеть, четко, без искажений и приглушения передают голос.

Личный опыт

Чтобы прочувствовать разницу между моделями, я носил Twist TW35 и Jive JV32 целую неделю — один в качестве основного, второй как запасной. Twist — кирпич с огромным аккумулятором: тяжёлый, но уверенный.

Его не жалко уронить, он уверенно держится в руке и в рюкзаке. И да, это тот случай, когда можно забыть про зарядку. Серьёзно: в воскресенье поставил на 100%, в следующую пятницу — ещё 63%.

Jive оказался удобным в другой роли — как «дачный» телефон. Большие кнопки, громкий динамик, простое меню. Любой сможет его освоить за пару минут. Особенно порадовала функция озвучки номеров: удобно, если зрение не очень.

А ещё я взял Disco DS24 в короткую поездку за город. Спокойно пролежал в кармане, ни разу не сел, сигнал ловил даже там, где смартфон тупил. Отвлекаться не на что — только звонки и радио. Удивительное чувство тишины в голове.

Автономность

Как я уже упоминал выше, одно из преимуществ кнопочных телефонов — автономность. У обозреваемых устройств с этим все в порядке, они спокойно работают неделю-полторы без подзарядки. Единственное исключение — Disco DS17, у него «под капотом» батарея всего на 700 мАч, поэтому его придется подзаряжать каждые 2-3 дня.

Заряжаются телефоны с разной скоростью, но в среднем это от 2 до 4 часов. При этом аккумулятор на 3000 мАч Twist TW35 восполнялся от 1 до 100% более 6 часов. Но ожидание того стоит, автономность телефона самая высокая среди обозреваемых моделей — две недели на одном заряде при активном использовании.

Итого

Кнопочные телефоны Acer Disco, Twist и Jive — отличный выбор для тех, кто ценит простоту, надежность и доступность. Они предлагают базовый набор функций, необходимый для большинства пользователей, стильный внешний вид, высокую автономность и ряд интересных фишек.

Модели Jive JV24 и JV32 станут идеальными помощниками для пожилых людей, ведь большие кнопки, простое управление и функция SOS для экстренных случаев — все, что нужно для комфортного использования.

Серию Disco оценят люди, которым нужен просто запасной телефон или цифровой детокс. Это хорошее решение, которое можно взять с собой на природу или в путешествие: телефон позволит оставаться на связи, проработает на одном заряде долгое время, но при этом не будет отвлекать лишними функциями.

Любителям высокой автономности, а также курьерам, водителям, вахтовикам и представителям других рабочих профессий стоит обратить внимание на Twist TW24 и TW35 — благодаря мощным батареям они способны работать без подзарядки до нескольких недель.

Как итог, кнопочные телефоны Acer — это не пережиток прошлого, а удобные и функциональные устройства, которые остаются востребованными и в 2025 году.

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