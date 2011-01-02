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Новости

Бывшие сотрудники Vertu представили новый премиальный телефон

Бывшие сотрудники компании Vertu разработали новый телефон Xor Titanium, который относится к классу «люкс». Новинка была создана под руководством дизайнера Хатча Хатчинсона.

  • Vertu
  • Vertu

К нему, как сообщается, обратилась группа фанатов старых телефонов Vertu с просьбой создать новый кнопочный телефон с премиальными материалами. Финансирование разработки и производства взяли на себя заказчики.

В техническом плане телефон разочаровывает. Он поддерживает только связь через 2G/3G, голосовые звонки и сообщения. Зато есть возможность говорить по зашифрованному каналу между двумя Xor.

Цена вопроса составляет 3000 фунтов стерлингов — около 300 тысяч рублей по текущему курсу. Начало продаж запланировано в первом квартале 2021 года.

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Источник:
Engadget
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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