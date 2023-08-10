Представлены классические телефоны Nokia 150 и Nokia 130 Music (2023)

HMD Global расширила свой ассортимент кнопочных телефонов представив обновлённые модели Nokia 150 и Nokia 130 Music 2023-го мольного года.

Модель Nokia 150 (2023) выделяется своим корпусом, который выполнен из поликарбоната и устойчив к появлению царапин, а также защищён от пыли и влаги по стандарту IP52. Кроме этого, премиальность немного добавляют функциональные клавиши, покрытые металлом.

В остальном, телефон получил 2,4-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 240 x 320 пикселей, VGA-камеру, MP3-плеер, FM-радио со встроенной антенной, фонарик, слот для карт памяти microSD (до 32 ГБ), контейнер на две SIM-карты, порт microUSB и разъём для наушников 3,5 мм. Ёмкость съёмного аккумулятора составляет 1450 мАч, его хватит на 20 часов телефонных разговоров или на 30 часов прослушивания музыки. В качестве операционной системы используется Nokia OS S30+.

Модель Nokia 130 Music (2023) получила такие же технические характеристики как у Nokia 150 (2023), но выполнена в ином дизайне и лишена фотокамеры, зато может предложить большой динамик для громкого воспроизведения музыки.

В ближайшее время телефоны дебютируют в Индии по ценам 1850 рупий (2150 ₽) и 2700 рупий (3150 ₽) за Nokia 130 Music и Nokia 150 (2023) соответственно. Когда новики появятся в других регионах, пока неизвестно.