В России готовят премиальный кнопочный телефон с Android

Компания Caviar готовит новый премиальный кнопочный телефон под названием Origin. Он выполнен в классическом дизайне и лишён сенсорного дисплея. Зато у него есть ОС Android, хотя и адаптированная под кнопки.

Новинке приписывают базовый набор возможностей и предустановленный мессенджер WhatsApp. Как утверждается, телефон будет хорошо защищён в плане цифровой безопасности.

Caviar Origin будет духовным наследником кнопочных телефонов Vertu. Так же, как и Vertu, по задумке создателей он должен стать произведением искусства среди телефонов. Caviar

Пока неясно, какие материалы и ценник получит новинка. Также не сообщается дата выхода и технические параметры.