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Новости

В России готовят премиальный кнопочный телефон с Android

Компания Caviar готовит новый премиальный кнопочный телефон под названием Origin. Он выполнен в классическом дизайне и лишён сенсорного дисплея. Зато у него есть ОС Android, хотя и адаптированная под кнопки.

Новинке приписывают базовый набор возможностей и предустановленный мессенджер WhatsApp. Как утверждается, телефон будет хорошо защищён в плане цифровой безопасности.

Caviar Origin будет духовным наследником кнопочных телефонов Vertu. Так же, как и Vertu, по задумке создателей он должен стать произведением искусства среди телефонов.

Caviar

Пока неясно, какие материалы и ценник получит новинка. Также не сообщается дата выхода и технические параметры.

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Источник:
YouTube
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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