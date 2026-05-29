В Россию приехали кнопочные телефоны Acer для цифрового детокса

Acer выпустила в России сразу несколько кнопочных телефонов, разделённых на три серии: Disco, Twist и Jive. Производитель делает ставку на минимализм, долгую автономность и сценарии «цифрового детокса».

Все модели получили USB Type-C, Bluetooth, FM-радио без необходимости подключать наушники и классический разъём 3,5 мм.

Серия Disco ориентирована на пользователей, которым нужен максимально лёгкий второй телефон для звонков и сообщений. Вес устройств начинается от 80 граммов, а старшая модель Disco DS35 получила 3,5-дюймовый экран и камеру на 2 Мп.

Линейка Twist делает ставку на автономность. Старшая модель Twist TW35 способна работать до 20 дней без подзарядки, а дизайн серии выделяется нестандартной геометрией корпуса и мятной расцветкой.

Серия Jive рассчитана прежде всего на пожилых пользователей. Телефоны получили крупные кнопки, матовый корпус и отдельную SOS-кнопку для экстренного вызова.

Acer также сохранила полноценную комплектацию с зарядным адаптером в коробке, что уже стало редкостью даже среди простых мобильных устройств.

Новинки уже поступили в продажу в России.