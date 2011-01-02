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Новости

Появились первые фото телефона Nokia 8000 4G

Компания HMD Global готовит очередной «ремейк» классических телефонов с кнопочной клавиатурой. Одним из них станет Nokia 8000 4G, который будет переосмыслением Nokia 8800 Arte. И вот в сети появилось его первые фото.

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Телефон, как утверждается, получит процессор Qualcomm Snapdragon 210, 512 МБ ОЗУ и модуль LTE. Экран характеризуется диагональю 2,8 дюйма при разрешении 240 × 320 пикселей. В качестве ОС будет использована KaiOS.

Новинка оснащена одиночной тыльной камерой и поддерживает две SIM-карты. Цена пока не сообщается, как и дата выхода новинки в релиз.

Отметим, что такой телефон может быть интересен именно в качестве компактной замены смартфону — позвонить и проверить почту, а также связаться по мессенджеру. Благо, 4G/LTE там будет.

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Источник:
winfuture.de
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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