Появились первые фото телефона Nokia 8000 4G

Компания HMD Global готовит очередной «ремейк» классических телефонов с кнопочной клавиатурой. Одним из них станет Nokia 8000 4G, который будет переосмыслением Nokia 8800 Arte. И вот в сети появилось его первые фото.











Телефон, как утверждается, получит процессор Qualcomm Snapdragon 210, 512 МБ ОЗУ и модуль LTE. Экран характеризуется диагональю 2,8 дюйма при разрешении 240 × 320 пикселей. В качестве ОС будет использована KaiOS.

Новинка оснащена одиночной тыльной камерой и поддерживает две SIM-карты. Цена пока не сообщается, как и дата выхода новинки в релиз.

Отметим, что такой телефон может быть интересен именно в качестве компактной замены смартфону — позвонить и проверить почту, а также связаться по мессенджеру. Благо, 4G/LTE там будет.