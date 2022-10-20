В Китае начали собирать заказы на приобретение смартфонов Redmi Note 12

Бренд Redmi только-только анонсировал скорую презентацию смартфонов Redmi Note 12, а жители Китая уже начали размещать предзаказы на новинку. Пока неясно, занимается ли этим сама компания или её партнёры из числа магазинов. Однако спрос явно велик.

Характеристики смартфонов не уточняются, но ожидается анонс трёх версий: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+. Как минимум одному из них приписывают процессор Dimensity 1080, зарядку на 210 Вт и камеру на 200 Мп.

Помимо этого, ранее сообщалось о неких «двух новых технологиях». Возможно, речь как раз о новом SoC и мощной зарядке. К слову, новинка уже есть на JD.com. Само собой, там пока тоже лишь принимают заказы.

Цены на линейку Redmi Note 12 пока неизвестны. Предполагается, что смартфоны выпустят 27 октября в Китае. О глобальном запуске данных пока нет.

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