Опубликован первый официальный тизер Redmi Note 12

Бренд Redmi официально опубликовал первый тизер линейки смартфонов Redmi Note 12. Их представят до конца октября.

Изображение опубликовали в китайской социальной сети Weibo, там же упомянули о двух «красивых» новых технологиях и заявили, что это будет «крупнейший апгрейд в истории Note». Пока неясно, о чём идёт речь, однако, по слухам, старшая модель Redmi Note 12 Pro+ получит зарядку на 210 Вт, камеру на 200 МП и процессор MediaTek Dimensity 1080 5G.

Предполагается, что новинки покажут 31 октября, но точных сроков пока нет.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!