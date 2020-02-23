В июне начнётся публичное тестирование Halo 3 для PC

Хорошая новость для геймеров пришла из стана 343 Industries. Ее представители объявили, что вполне вероятно уже в первой половине июня пройдет публичное тестирование игры Halo 3. Причем это будет происходить для ПК. На данный момент игра уже проходит ранние этапы тестирования. Ожидается, что на следующей неделе она попадет в руки партнеров студии.

Что же нужно для принятия участия в публично тестировании игры Halo 3? Для этого достаточно зарегистрироваться лишь в специальной программе Halo Insider. Сами же авторы не устают напоминать, что Halo 3 – это следующая игра, которая войдет в сборник Halo: The Master Chief Collection для персональных компьютеров.

Напомним, что немногим ранее коллекция была пополнена двумя ремейками – Combat Evolved и Halo2. Их, кстати, можно купить по-отдельности. В отличии от первых частей, Halo 3 в прошлом никогда не выходила на ПК. Релиз же игры состоялся еще в далеком 2007 году для Xbox 360. Немногим позже, точнее в 2014 году данная версия была переиздана в другом сборнике – Halo: Master Chief Collection для Xbox One.