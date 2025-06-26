Microsoft меняет «экран смерти». Синий BSOD исчезнет спустя 40 лет

Microsoft официально подтвердила смену цвета знаменитого «синего экрана смерти». В Windows 11 вместо него появится чёрная версия с упрощённым оформлением. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на представителей компании.

Новый экран больше не будет показывать грустный смайлик и QR-код. Пользователь увидит только код ошибки и название системного драйвера, вызвавшего сбой. В Microsoft считают, что это поможет быстрее понять причину и устранить её.

Новый «экран смерти» в Windows 11

Обновлённый BSOD появится в одном из летних обновлений Windows 11 в 2025 году. Синий экран использовался с конца 1980-х. В Windows 8 к нему добавили QR-код, а в Windows 10 — смайлик. Теперь интерфейс станет минималистичным и технически ориентированным.