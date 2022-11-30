Xiaomi сделает свой Mac mini

В сети появился постер нового устройства Xiaomi, который намекает, что на будущей презентации покажут не только смартфоны, часы и наушники. Судя по всему, будет ещё как минимум один новый продукт.

Он называется Mini Host, и это первый настольный ПК компании. У Xiaomi уже есть свои ноутбуки, а теперь готовится и аналог Mac mini. Не исключено, что новинка получит железо от лэптопа и компактные размеры.

Характеристики пока не сообщаются, однако по слухам, внутри будет установлен процессор Intel. На постере говорится, что Mini Host — «высокопроизводительный хардкорный инструмент для повышения производительности». Это можно понимать по-разному.

В качестве ОС заявлена Windows 11, но цены пока нет.