Представлен необычный мини-ПК с AMD Ryzen 5 5625U

Новый необычный мини-ПК Minisforum Mars MC560, основанный на AMD Ryzen 5 5625U, теперь доступен для покупки всего за 400 долларов. Устройство было представлено еще в декабре, но только недавно стало доступно для заказа.

В настоящее время производитель предлагает скидку на базовую версию с 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 512 ГБ, но пока не ясно, будет ли эта цена такой же всегда.

Несмотря на свои компактные габариты (107 х 68,6 х 152,4 мм), Minisforum Mars MC560 имеет встроенную камеру с разрешением 2,5K и углом обзора в 93,8 градуса, а также акустическую систему и пару микрофонов с системой шумоподавления. Помимо этого, устройство оснащено Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, HDMI 2.0, USB-C 3.2, парой USB 3.2 и RJ45.

На данный момент производитель предлагает скидку на Minisforum Mars MC560, однако неизвестно, будет ли эта цена действительной постоянно, или это просто маркетинговый ход. В любом случае, данный мини-ПК можно рекомендовать не только для обычной работы, но и для прослушивания музыки, видеозвонков и других задач.