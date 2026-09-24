Состоялся полноценный релиз игры Silent Hill: Townfall на ПК и PlayStation 5
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Состоялся полноценный релиз игры Silent Hill: Townfall на ПК и PlayStation 5

Хоррор доступен в двух изданиях — стандартном и Deluxe-версии.
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Редакция The GEEK сегодня в 12:59
Состоялся полноценный релиз игры Silent Hill: Townfall на ПК и PlayStation 5

Сегодня студии Konami и Screen Burn полноценно выпустили игру Silent Hill: Townfall. Хоррор уже доступен владельцам ПК и игровых консолей PlayStation 5.

Сюжет Silent Hill: Townfall разворачивается в 1996 году и рассказывает историю Саймона Орделлы, который возвращается в местный городок на острове Сент-Амелия в Шотландии. Герой попадает в мир гнетущей тревоги, взрывных схваток и головоломных загадок, постепенно раскрывающих правду об этом месте.

Стоимость Silent Hill: Townfall составляет 50 долларов США (4 247 ₽) за стандартное издание и 60 долларов США (5 097 ₽) за Deluxe-версию, которая стала доступна ещё с 22 сентября и включает в себя цифровой артбук, саундтрек и костюм для главного героя. Русской озвучки в игре нет, но есть перевод в виде субтитров.

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