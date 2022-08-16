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Новости

NEC выпустила мини-ПК в стиле ретро

Компания NEC выпустила мини-компьютер с DVD приводом в стиле ретро. Вес ПК с приводом составляет 2,04 кг и 1,28 кг без него соответственно. Закрепить устройство можно прямо на заднюю часть монитора.

В качестве процессора в NEC Mate MC используются процессоры Intel Alder Lake. На выбор покупателя доступно несколько вариантов:

  • Core i7-12700T;
  • Core i5-12500T;
  • Core i3-12100T;
  • Celeron G6900T.

В базовой конфигурации идёт Celeron G6900T с 4 ГБ ОЗУ и жёстким диском на 500 ГБ. Более производительный вариант уже оснащается Core i5-12500T, SSD на 256 ГБ, 16 ГБ ОЗУ с возможностью расширения до 32 ГБ и графикой Intel UHD Graphics 770.

Работает компьютер под управлением Windows 10 Pro с возможностью обновления до Windows 11. Также есть модули mini D-sub, HDMI, DisplayPort, Ethernet, Wi-Fi 11ax и Bluetooth,

Стоимость NEC Mate MC с Core i5-12500T в Японии составляет 302 400 иен (около 138 000 рублей).

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Источник:
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