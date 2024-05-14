Intel анонсировала Thunderbolt Share — ПО для связи между двумя ПК

Компания Intel объявила о выходе нового ПО Thunderbolt Share, позволяющего пользователям взаимодействовать сразу с несколькими ПК, вроде связки из ноутбука и компьютера.

Технология появится 15 мая только на лицензированных устройствах от компаний MSI, Lenovo, Acer, Razer, Kensington, Belkin, Promise Technology и Plugable. Также Intel планирует выпустить ПО в качестве дополнительной функции, но пока что без подробностей.

Судя по описанию от Intel, Thunderbolt Share будет работать с технологией Thunderbolt 4 и 5, чтобы обеспечить быстрое соединение между устройствами.

Так пользователи смогут совместно использовать экраны, клавиатуры, мыши и файлы. Но самое интересное, среди устройств могут быть даже мониторы с поддержкой упомянутой технологии, так что возможности ПО выходят за рамки простого соединения ПК-ПК.