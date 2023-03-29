В интернет-магазине появилось упоминание новой PlayStation 5

В австралийском интернет-магазине The Good Guys появилось упоминание о новой версии PlayStation 5. Согласно описанию, она получила более тонкий корпус и обновленный дизайн, хотя само изображение консоли не было показано.

Обновлённый внешний вид, более тонкий корпус PS5 и яркие цвета с HDR-изображением и эффектом полного погружения. Описание с сайта The Good Guys

Предположительно, что ритейлер описывает PS5, которая оснащена съёмным дисководом. Ранее уже о ней появлялись слухи.

Ожидается, что новая версия PlayStation 5 будет представлена этой весной, а ее продажи начнутся осенью. Через год после этого Sony анонсирует «прокаченную» версию PlayStation 5 Pro.