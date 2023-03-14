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PlayStation 5 Pro выйдет в 2024 году

Компания Sony ведёт работу над Pro-версией консоли PlayStation 5. По информации источников журналист Том Хендерсон, выход «прошки» состоится в конце 2024 года.

Какой-либо информации о технических характеристиках нет. Очевидно только то, что она будет оснащена более мощной начинкой для повышения производительности игр, в том числе с трассировкой лучей.

Кроме того, за год до релиза PS5 Pro планируется к выходу обновлённая модель обычной PlayStation 5 со съемным дисководом, которую официально анонсируют весной.

В то же время, по словам Хендерсона, выпуск PlayStation 6 не планируется ранее 2028 года.

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Источник:
Insider-gaming
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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