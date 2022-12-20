В файлах GTA Online нашли намёк на GTA 6

Датамайнер Classique в Twitter обнаружил в файлах GTA Online футболку, которая ранее не появлялась в игре. При этом она содержит текстуры, указывающие на возможную локацию GTA 6. Речь идёт о городе Вайс-Сити.

По мнению комментаторов, фон похож именно на этот город, а не на Лос-Сантос, где разворачиваются действия GTA 5. Также на это указывает и оформление автомобиля такси.

Отметим, что в сентябре этого года произошла крупная утечка файлов по GTA 6. Там были модели, видео, изображения и другой контент. В студии Rockstar сначала попытались удалить все утечки, но потом признали, что данные всё же попали в общий доступ.