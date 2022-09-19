Rockstar Games подтвердила утечку по GTA VI

Студия Rockstar Games дала официальный комментарий касательно вчерашней утечки геймплея Grand Theft Auto VI. Несмотря на публикацию видео, работа над проектом продолжается согласно графику.

Команда Rockstar расстроена тем, что детали нашей игры раскрыты таким способом. Разработка новой GTA продолжится по плану и, мы настроены на то, чтобы удивить результатом игроков. Rockstar Games Team

Кроме того, разработчики собираются выпустить некое обновление по текущей ситуации, а уже после, представить GTA 6 должным образом. Но произойдёт это только тогда, когда игра будет практически готова.

Напомним, что ранее хакер, который слил подробности геймплея, хотел договориться с разработчиком Rockstar и издателем Take-Two о денежном вознаграждении, чтобы снять с продажи другие данные о GTA VI.

Сейчас большинство видео с утечками были заблокированы. Но Интернет все помнит, поэтому делимся остатками-скриншотами для тех, кто не успел.

Вообще, вся эта утечка вполне может оказаться частью pr-кампании. Многие бренды любят «навести шумиху» и посчитать упоминания о себе в СМИ. Однако, проверить был ли этот ход запланирован никак не получится.

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