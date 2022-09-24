Задержан 17-летний хакер, который мог слить геймплей GTA 6

Правоохранительные органы Великобритании рассказали, что смогли арестовать хакера, который может быть причастным к недавней утечке геймплея GTA VI.

Сообщается, что в Оксфордшире был задержан 17-летний хакер, при этом его имя не раскрывается. Стоит отметить, что игра GTA в обращении не упоминается. Пользователи сделали такое предложение из-за того, что дело расследует подразделение по киберпреступлениям местного Национального агентства.

Также журналист Мэттью Киз рассказал о подтвержденной связи задержанного с группировкой Lapsus$. Именно её подозревают во взломе Uber, Nvidia и Microsoft.

Сама Rockstar Games, которая подтвердила утечку геймплей GTA VI, открыла вакансию аналитика в области безопасности. В его обязанности входит управление персональными данными, а также защита от хакеров и злоумышленников. Интересно, что дополнительным преимуществом кандидата на вакансию будет свободное владение китайским или русским языком.

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