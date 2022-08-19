В App Store появился клон приложения банка «Открытие»

В App Store появилось приложение «Open Digital Wallet», которое полностью повторяет функционал удаленного приложения банка «Открытия». В качестве разработчика указывается Otkritie Digital Solutions (JSC).

Клиенты банка начали получать смс от «Открытия» со ссылкой загрузить новое приложение. Также на форуме banki.ru представитель «Открытия» подтвердил, что приложение Open Digital Wallet — является новым сервисом банка, потому что старый «недоступен для скачивания».

Всё в порядке, это наше приложение для iOS (т.к. старое недоступно для скачивания)

Если у вас старая версия приложения (например 3.41-3.46 ), то рекомендуем воспользоваться новым т.к. в старых версиях не всегда доступен новый функционал. Ответ представителя «Открытия» на форуме banki.ru

На момент публикации в самом банке нет официального подтверждения о запуске приложения.

Напомним, что приложения «Открытия», ВТБ, «Совкомбанка», «Промсвязьбанка» и «Новикомбанка» пропали из App Store из-за санкций США. Тем временем в App Store начали появляться официальные клоны приложений ВТБ и «Сбербанк Онлайн».

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