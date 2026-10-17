Российским банкам станет сложнее возвращаться в App Store из-за новых правил Apple
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Российским банкам станет сложнее возвращаться в App Store из-за новых правил Apple

Apple обновила правила App Store, запретив разработчикам скрывать реальные возможности приложений.
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Редакция The GEEK сегодня в 19:47
Российским банкам станет сложнее возвращаться в App Store из-за новых правил Apple

Apple обновила правила App Store, запретив разработчикам скрывать реальные возможности приложений во время модерации. Новые требования касаются пункта 2.5.19, где уточняется, что приложения не должны содержать скрытых или недокументированных функций.

Такая схема, известная как bait-and-switch, используется некоторыми российскими банками, чьи официальные приложения удалены из App Store из-за санкций.

По новым правилам, если разработчик скрывает настоящие функции или добавляет их после одобрения, Apple может удалить приложение и лишить его аккаунта.

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