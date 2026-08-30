Приложения «Лукойла» удалили из App Store и Google Play

Приложения «АЗС Лукойл» и «Лукойл для бизнеса» больше нельзя скачать из App Store. Информацию подтвердили в компании. Одновременно из магазина исчезло приложение сети АЗС Teboil, принадлежащей «Лукойлу».

Скачать приложения сейчас не получается через поиск и прямые ссылки. Пользователи также сообщают, что повторная загрузка ранее установленного приложения через историю покупок недоступна. Причину удаления ни Apple, ни «Лукойл» пока не раскрыли.

В «Лукойле» рекомендуют не удалять приложение, если оно уже установлено на iPhone. Дополнительно стоит отключить функцию «Сгружать неиспользуемые», иначе iOS может автоматически удалить программу для освобождения памяти — после этого вернуть ее через App Store сейчас не получится.

Основные возможности программы лояльности остаются доступны через сайт «Лукойла». После авторизации там можно открыть QR-код, проверить баланс баллов и посмотреть историю операций. Новые участники могут зарегистрироваться по номеру телефона непосредственно на АЗС.

В компании называют недоступность приложений временной и заявляют, что работают над восстановлением доступа ко всем функциям. Когда программы вернутся в App Store, пока неизвестно.

Проблема затронула не только App Store: приложения «Лукойла» и Teboil также недоступны в Google Play.