В App Store появился клон ВТБ Онлайн

Банк ВТБ начал уведомлять своих клиентов о новом приложении «Прайм Баланс» для iOS. Это полная копия «ВТБ Онлайн», которое было удалено из App Store и Google Play. В самом описании приложения не указывается, что оно имеет какое-либо отношение к банку.

Читатели The GEEK поделились скриншотами из поддержки банка, которая подтвердила, что приложение выпущено совместно с технологическим партнёром.

Редактор The GEEK загрузил приложение «Прайм баланс» и смог авторизоваться по номеру карты ВТБ. Интерфейс полностью повторяет удалённое «ВТБ Онлайн», но какого-либо упоминания ВТБ нет.

Напомним, что 19 апреля в App Store вышло приложение «Баланс Онлайн», которое полностью копирует функционал «ВТБ Онлайн», спустя два дня оно было удалено Apple.

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