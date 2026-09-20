App Store начал сбоить у пользователей из России без VPN
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App Store начал сбоить у пользователей из России без VPN

Apple и российские операторы пока не прокомментировали проблему.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:53
App Store начал сбоить у пользователей из России без VPN

Сегодня пользователи из России столкнулись с проблемами при работе с App Store. Фирменный магазин приложений Apple у некоторых пользователей не загружается или работает с заметными задержками, несмотря на стабильное быстрое интернет-соединение.

По данным источника, в некоторых случаях магазин открывается, но приложения не скачиваются, а после включения VPN-туннеля App Store начинает работать нормально.

Причина сбоев пока неизвестна. На момент публикации новости, Apple и российские операторы связи официальных комментариев по этой ситуации не предоставили.

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