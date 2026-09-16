В App Store снова появилось приложение «Т-Банка», теперь с поддержкой iOS 27

В App Store вновь стало доступно приложение «Т-Банка». Новая версия получила название Craftersy и в магазине Apple представлена как сервис с рецептами.

В службе поддержки «Т-Банка» подтвердили, что Craftersy является официальным приложением банка. Новая версия также оптимизирована для устройств под управлением iOS 27.

Подобные приложения российских банков периодически появляются в App Store под другими названиями и могут быть удалены из магазина спустя непродолжительное время. Поэтому пользователям, которым нужен клиент «Т-Банка» на iPhone, лучше установить его заранее.

Скачать приложение можно в по ссылке.