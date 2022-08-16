В App Store появился клон «СберБанк Онлайн» под названием СБОЛ

В App Store появилось приложение «СБОЛ», которое полностью повторяет интерфейс и функционал приложения «СберБанк Онлайн». Последнее было удалено весной из App Store из-за санкций со стороны США.

Разработчиком нового приложения значится ООО «Открытые ИТ-решения», созданное 18 февраля 2022 года. В самом «Сбере» рассказали изданию РБК, что рекомендуют использовать приложение «Открытых ИТ-решений» клиентам, которые используют iPhone без установленного «СберБанк Онлайн»

Впрочем, «СБОЛ» не первой приложение, которое выпускается в обход санкций. Ранее ВТБ выпустил под именем другого разработчика приложение «Баланс Онлайн», но через несколько дней оно было удалено. Позже появилась ещё одна копия, «Прайм баланс Юником», доступное в магазине до сих пор.

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