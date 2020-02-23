Утечка раскрыла возможные цены PlayStation 5

Сегодня, как ожидается, Sony должна провести давно обещанную пресс-конференцию, где покажут новые игры для PlayStation 5, а также, возможно, саму консоль будущего поколения. Первоначально мероприятие было запланировано на 4 июня, но его перенесли из-за беспорядков в США.

Sony Interactive Entertainment will launch PlayStation 5 worldwide in 2020 and will make PlayStation 5 available in North America, Europe and the United Kingdom at a recommended retail price (RRP) of $499, €499 and £449 pic.twitter.com/Z3zZnWyxLK — Iron Man (@IronManPS5) June 10, 2020

Одним из вопросов на сегодняшний день остаётся стоимость новой приставки. Японская корпорация старательно скрывает прайс, но утечка из социальных сетей проливает свет на стоимость. Хотя, разумеется, там могут быть заведомо ошибочные или ложные данные.

Сообщается, что американские цены на Sony PlayStation 5 составят 499 долларов (34 000 рублей по текущему курсу). Для сравнения, PlayStation 4 Pro в 2016 году появилась в продаже за 399 долларов (27 000 рублей). Версия Slim продавалась за 299 долларов (21 000 рублей).

В Великобритании новинка будет дороже — 449 фунтов стерлингов (39 000 рублей). Столько же в рублёвом эквиваленте она будет стоить и в еврозоне — 499 евро. Разумеется, это пока предварительные цифры, потому не стоит однозначно ориентироваться на них.

А ещё в будущем году на рынке появится новый VR-шлем для «пятёрки». Его представят, как ожидается, вместе с консолью. Что касается цен, то новинка будет стоить 399 долларов (27 000 рублей), 399 евро (31 000 рублей) и 349 фунтов стерлингов (30 000 рублей) в зависимости от региона продаж.