Яндекс Фабрика запустила офлайн-пространство с ротацией брендов

Яндекс Фабрика открыла новый поп-ап магазин в торговом центре «Метрополис» в Москве. Пространство будет работать по принципу ротации: раз в два месяца оформление и ассортимент будут менять под разные бренды компании.

Всего Яндекс Фабрика планирует по очереди представить 11 собственных брендов. В портфеле компании сейчас более 14 тысяч товаров в 367 категориях.

Первым в новом пространстве представлен бренд товаров для дома Pragma. В магазине можно посмотреть и купить предметы для интерьера, хранения и сервировки, включая вазы, подсвечники, полки, корзины, посуду и текстиль.

Также в поп-апе установлены цифровые экраны, через которые можно изучить ассортимент других брендов Яндекс Фабрики.

Магазин в «Метрополисе» будет работать до 31 декабря 2026 года. Ранее Яндекс Фабрика уже выходила в офлайн: в ноябре 2025 года компания открывала поп-ап бренда одежды Muted в ТЦ «Авиапарк».