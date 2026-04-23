Определитель Яндекса научился предупреждать близких о мошенниках

Яндекс усилил защиту от телефонного мошенничества в своём определителе номера. Теперь пользователи могут получать уведомления, если их близкие ответили на звонок с подозрительного номера или сами позвонили на него.
Сервис анализирует неизвестные номера не только во время звонка, но и в течение суток после него. Если за это время номер получает мошенническую метку, пользователь может сразу узнать о возможной угрозе и быстрее среагировать.
Уведомления можно получать несколькими способами: через push в приложениях Яндекса, по SMS или в мессенджерах. Пользователь сам выбирает удобный вариант связи.
Чтобы включить функцию, родственнику или другому близкому человеку нужно добавить доверенное лицо в настройках определителя номера и выбрать каналы отправки уведомлений. Получатель таких оповещений должен отдельно подтвердить согласие на их приём.
К одному пользователю можно привязать до трёх доверенных лиц. Новая возможность уже доступна в Браузере и приложении «Яндекс с Алисой AI» на Android.