Определитель Яндекса научился предупреждать близких о мошенниках | The GEEK
Новости

Определитель Яндекса научился предупреждать близких о мошенниках

Теперь сервис предупредит пользователя, если его близким позвонили мошенники.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:45
Яндекс усилил защиту от телефонного мошенничества в своём определителе номера. Теперь пользователи могут получать уведомления, если их близкие ответили на звонок с подозрительного номера или сами позвонили на него.

Сервис анализирует неизвестные номера не только во время звонка, но и в течение суток после него. Если за это время номер получает мошенническую метку, пользователь может сразу узнать о возможной угрозе и быстрее среагировать.

Уведомления можно получать несколькими способами: через push в приложениях Яндекса, по SMS или в мессенджерах. Пользователь сам выбирает удобный вариант связи.

Чтобы включить функцию, родственнику или другому близкому человеку нужно добавить доверенное лицо в настройках определителя номера и выбрать каналы отправки уведомлений. Получатель таких оповещений должен отдельно подтвердить согласие на их приём.

К одному пользователю можно привязать до трёх доверенных лиц. Новая возможность уже доступна в Браузере и приложении «Яндекс с Алисой AI» на Android.

Обсудить
Читайте также
Мошенники использовали Max, чтобы выманить у женщины 2,45 млн ₽
MAX

Мошенники использовали Max, чтобы выманить у женщины 2,45 млн ₽

Новый эпизод крупного мошенничества.
Лжесотрудник Роскомнадзора через мессенджер Max похитил у россиянки 444 тыс. рублей
MAX

Лжесотрудник Роскомнадзора через мессенджер Max похитил у россиянки 444 тыс. рублей

Мошенники перешли на «национальный мессенджер».
Определитель номера от Яндекса заблокировал 800 млн нежелательных звонков
Мошенничество

Определитель номера от Яндекса заблокировал 800 млн нежелательных звонков

Всего обработано почти 1,5 млрд звонков
Разработчик Telega требует от ФАС разобраться с блокировкой от Apple
App Store

Разработчик Telega требует от ФАС разобраться с блокировкой от Apple

Компания считает, что удаление приложения и блокировка аккаунта нарушают закон о конкуренции.
Ещё по теме
«Содержит вредоносный код»: Apple заблокировала запуск «Telega» на iPhone

«Содержит вредоносный код»: Apple заблокировала запуск «Telega» на iPhone
ИИ-кавер песни «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста бьет рекорды по прослушиваниям

ИИ-кавер песни «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста бьет рекорды по прослушиваниям
Zaycev.Net стал самым популярным музыкальным приложением в российском App Store

Zaycev.Net стал самым популярным музыкальным приложением в российском App Store
Яндекс Погода получила ИИ-чат для аллергиков

Яндекс Погода получила ИИ-чат для аллергиков
Яндекс выпустил премиальную ТВ Станцию MiniLED с Алисой

Яндекс выпустил премиальную ТВ Станцию MiniLED с Алисой
Яндекс запустил Игромир с облачным геймингом и магазином игровых товаров

Яндекс запустил Игромир с облачным геймингом и магазином игровых товаров
ИИ-агенты от Яндекса научились продолжать работу даже при потере соединения

ИИ-агенты от Яндекса научились продолжать работу даже при потере соединения
Apple удалила клиент «Телеги» из App Store

Apple удалила клиент «Телеги» из App Store
В Яндекс Поиске появилась гибридная ИИ-архитектура для генеративных ответов

В Яндекс Поиске появилась гибридная ИИ-архитектура для генеративных ответов
Яндекс внедрил ИИ-блендер для перестройки поисковой выдачи

Яндекс внедрил ИИ-блендер для перестройки поисковой выдачи
В Поиске Яндекса появился полноценный диалоговый режим с Алисой AI

В Поиске Яндекса появился полноценный диалоговый режим с Алисой AI
«Я надежный автор»: Яндекс выделил в Поиске пользователей с качественными отзывами

«Я надежный автор»: Яндекс выделил в Поиске пользователей с качественными отзывами
Стало известно, о чем пользователи Яндекс Браузера спрашивают Алису AI

Стало известно, о чем пользователи Яндекс Браузера спрашивают Алису AI
Apple подтвердила остановку платежей для App Store и подписок в России

Apple подтвердила остановку платежей для App Store и подписок в России
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  2. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  3. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  5. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры
Смотреть все обзоры