Яндекс выпустил премиальную ТВ Станцию MiniLED с Алисой

Телевизор умеет оптимизировать изображение и звук, помогает проходить игры и понимает команды, заданные в свободной форме.
Яндекс представил ТВ Станцию MiniLED с Алисой. Новинка позиционируется как самый доступный телевизор компании премиум-сегмента.

ТВ Станция оснащена экраном с MiniLED-подсветкой с пиковой яркостью 650 нит и частотой обновления 144 Гц. Есть поддержка технологий Dolby Vision, HDR10 и MEMC и AI Picture Quality. За звук отвечают четыре динамика общей мощностью 30 Вт с Dolby Audio.

Новинка поддерживает новые функции, реализованные в YaOS X. В частности, передачи некоторых каналов можно смотреть в записи, а продолжать воспроизведение видео прямо с главного экрана без повторного поиска. Система также запоминает пользовательские привычки, например, пропуск вступительных титров в сериалах.

ТВ Станция позволяет искать контент сразу в нескольких онлайн-кинотеатрах и сервисах, устанавливать APK-файлы, управлять устройством и различными сервисами голосом, а также слушать музыку на фоне заставки. Последняя опция доступна только на модели MiniLED.

Кроме того, ИИ-телевизор может анализировать игровой процесс и давать подсказки, помогая проходить сложные моменты или головоломки. Также устройство может взаимодействовать с пользователем. Например, Алиса поможет вспомнить, как называется сериал, может его обсудить и ответить на вопросы по содержанию. 

ТВ Станция MiniLED может использоваться как элемент умного дома. Она поддерживает протоколы Wi-Fi, Zigbee и Matter. Это позволяет напрямую подключать различные датчики, объединять их в сценарии и управлять ими голосом или через экран телевизора.

Телевизор доступен в двух размерах — 55 и и 65 дюймов. Стоимость составляет 79 990 и 99 990 рублей соответственно.

