Яндекс запустил Игромир с облачным геймингом и магазином игровых товаров

Яндекс запустил сервис Игромир. Новый проект объединил облачный гейминг и витрину цифровых игровых товаров и стал частью развлекательного направления Фантех.

Игромир вырос из Плюс Гейминга, в рамках которого технология облачного запуска игр тестировалась в бета-режиме. Теперь сервис работает отдельно и доступен пользователям как с подпиской Яндекс Плюс, так и без неё. Оплата облачного гейминга сделана почасовой.

Сервис позволяет запускать требовательные игры через браузер. На старте поддерживается более 150 проектов из библиотек пользователя в Steam, Epic Games и Леста Игры. Игра запускается на удалённой виртуальной машине, а пользователю передаётся видеопоток, как в стриминговых сервисах.

В Яндексе отмечают, что на качество работы влияет расстояние до дата-центра. Зона покрытия сейчас составляет около 1000 километров. В неё, в частности, входят Санкт-Петербург, Казань, Самара и Волгоград. Игромир работает на Windows, Android, iOS, macOS, ChromeOS и Linux.

Кроме облачного гейминга, в сервисе появился магазин. Через него можно пополнять аккаунты Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net, а также покупать игровую валюту и товары для World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, Genshin Impact, League of Legends, Valorant и других игр.

Для подписчиков Яндекс Плюса предусмотрен кэшбек 3% при пополнении игровых аккаунтов. В облачном гейминге также можно тратить баллы Плюса на бонусные минуты.

Бренд Игромир Яндекс приобрёл в 2025 году. Ранее под этим названием была известна игровая выставка, а теперь Игромир окончательно превращается из офлайн-события в полноценный онлайн-сервис.