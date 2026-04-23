В Яндекс Go появились ИИ-подсказки при заказе такси

Редакция The GEEK сегодня в 14:18
В Яндекс Go появились новые функции на базе искусственного интеллекта, которые упрощают процесс заказа такси и делают его более предсказуемым.

Приложение теперь может предлагать вероятные адреса поездки на основе поведения пользователя. Алгоритмы учитывают день недели, время и частоту поездок, благодаря чему адрес можно выбрать без ручного ввода. По данным сервиса, пользователи стали на 15% чаще выбирать предложенные варианты.

Ещё одно нововведение — прогноз времени поиска машины. После оформления заказа пользователь видит, через сколько минут будет назначен водитель. Расчёт учитывает ситуацию в районе, спрос и доступность машин. Если ожидание затягивается, сервис может предложить сменить тариф.

Также ИИ помогает быстрее объяснить точку подачи. Вместо ручного ввода комментария пользователю предлагают готовые формулировки — например, ориентиры у входа или парковки. Подсказки формируются на основе часто используемых описаний в конкретной локации.

Дополнительно сервис начал рекомендовать тарифы и опции. Например, при указании поездки с ребёнком приложение предложит добавить детское кресло, а при поездке с велосипедом — сменить тариф на более подходящий.

В Яндексе отмечают, что ИИ уже используется и в других сценариях сервиса — от расчёта скидок до распределения машин в районах с высоким спросом.

