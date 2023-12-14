«Умная» сумка-микроволновка для разогрева еды представлена в Японии

Японская компания Willtex представила необычную сумку WILLCOOK, которая способна согревать пищу или напитки до необходимой температуры, либо поддерживать их холодными.

В основе WILLCOOK лежит запатентованная технология «умной» ткани, которая сама генерирует тепло от небольшого аккумулятора, либо наоборот сохраняет температуру. Управлять функциями можно с помощью мобильного приложения Hotopia.

По словам производителя, сумка нагревается до 80°C за 5 минут, до 90°C – за 10 минут, а до 120°C – за 20 минут. При этом более двух часов WILLCOOK способна поддерживать температуру 60°C, а также до трех часов – 48°C.

WILLCOOK также обладает охлаждающей способностью благодаря теплоизоляции и алюминиевой пленке с высоким теплозащитным эффектом. Такой функционал будет наиболее актуален жарким летом, ведь позволит носить с собой «вечно холодную» бутылочку воды.

Дизайн сумки максимально простой, она весит всего 160 граммов и абсолютно не отличается от обычных сумок. Лишь для использования функции подогрева необходимо всегда иметь с собой аккумулятор, который «прячется» в специальном кармане. Его хватит на 8 часов работы.

О том, попадет ли продукт в серийное производство и в какую цену обойдется девайс, пока неизвестно. Однако, продукт уже стал лауретом премии CES 2024 в номинации «Лучшая инновация» в категории бытовой техники.