Xiaomi выпустила Mijia Washing Machine с ценником ниже $100
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Xiaomi выпустила Mijia Washing Machine с ценником ниже $100

Xiaomi представила стиральную машину Mijia 6kg, которая вместит 26 футболок за один цикл и обойдется в $88.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:24
Xiaomi запустила Mijia Washing Machine 6kg с ценой ниже $100

Xiaomi выпустила стиральную машину Mijia с 6-килограммовой загрузкой, которая может вместить 26 футболок за один цикл. Модель XQB60MJ101 доступна в предзаказе на китайском рынке по цене 587 юаней, что эквивалентно $88. Устройство занимает всего 0,25 квадратных метра и имеет компактные габариты 496 × 507 × 814 мм.

Машинка предлагает 10 режимов стирки. Особый интерес представляет 19-минутный быстрый цикл, который подойдет для небольших загрузок. Также доступна функция отложенного старта на 2–24 часа.

В конструкции предусмотрены двойной сетчатый фильтр для улавливания волокон и функция самоочистки барабана, которая уменьшает риск появления неприятного запаха. Стиральная машина соответствует энергетическому классу 1, потребляя 0,065 кВт·ч и 78 литров воды за цикл.

Xiaomi запустила Mijia Washing Machine 6kg с ценой ниже $100

Устройство не имеет умных функций, таких как управление через приложение, и ориентировано на простоту и доступность. В настоящее время стиральная машина доступна только в китайском магазине Xiaomi.

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