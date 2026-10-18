Qualcomm опровергла слухи о перегреве чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
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Qualcomm опровергла слухи о перегреве чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Но есть одно «но» — возможно, компания лукавит.
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Редакция The GEEK сегодня в 19:09
Qualcomm опровергла слухи о перегреве чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

На этой неделе появилась информация, что ультрафлагман Galaxy S27 Ultra может получить чип Exynos 2700 вместо Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, который в ходе тестирования перегревался в прототипе смартфона. Однако, директор по маркетингу Qualcomm Дон Макгуайр опроверг проблемы с SoC компании:

У Snapdragon 8 Elite Gen 6 нет системных проблем с перегревом. Производители смартфонов постоянно оптимизируют свои платформы при выпуске новых устройств, стараясь найти баланс между производительностью и энергопотреблением, чтобы добиться оптимальных характеристик для разных сценариев использования. Мы тесно сотрудничаем, чтобы предоставить пользователям лучшее решение. — Дон Макгуайр

Что примечательно, представитель компании упомянул базовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 6, а не топовый Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, который, по инсайдерской информации, как раз тестировали в Galaxy S27 Ultra. Скорее всего, Макгуайр имел в виду всю серию процессоров в целом, но не исключено, что он специально выбрал осторожное выражение.

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