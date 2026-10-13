Все модели серии Samsung Galaxy S27 могут подорожать из-за роста цен на память
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Все модели серии Samsung Galaxy S27 могут подорожать из-за роста цен на память

Смартфоны с увеличенным объёмом памяти прибавят в цене больше всего.
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Редакция The GEEK сегодня в 12:30
Все модели серии Samsung Galaxy S27 могут подорожать из-за роста цен на память

На прошлой неделе появились информация, что грядущий ультрафлагман Galaxy S27 Ultra может стать дороже своего предшественника, при этом модели Galaxy S27 и S27+ сохранят стартовые цены нынешнего поколения. Однако, профильное южнокорейское издание Chosun заявило, что Samsung рассматривает возможность повышения цен на все смартфоны серии Galaxy S27.

По словам источника, стоимость устройств может увеличиться на $75–100 (6 285–8 380 ₽) в зависимости от модели. Основной причиной называют подорожание памяти вызванного резким увеличением спроса на чипы для искусственного интеллекта. Пока не уточняется, будет ли новое повышение рассчитываться относительно первоначальных цен Galaxy S26 или с учётом подорожания, которое Samsung уже провела в начале этого месяца.

Это не первый инсайд о возможном повышении цен на грядущее поколение флагманов Samsung. Ранее сообщалось, что базовые версии Galaxy S27 могут подорожать примерно на $95 (7 961 ₽), тогда как модели с увеличенным объёмом памяти прибавят в цене до $200 (16 760 ₽) относительно изначальных цен линейки Galaxy S26.

Презентация смартфонов серии Galaxy S27 ожидается в начале следующего года.

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