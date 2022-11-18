Топовый Vivo X90 Pro+ распаковали на видео до анонса

Совсем скоро компания Vivo должна представить флагманскую серию X90. Тем временем по просторам китайской соцсети Weibo начало распространяться видео с распаковкой старшей модели Vivo X90 Pro+.

На видео показан флагманский Vivo X90 Pro+ в красной расцветке из кожи. Также в ролике можно увидеть комплектацию смартфона и она довольно богатая: чехол, зарядный блок FlashCharge и даже беспроводной док-станции.

Vivo X90 Pro+ получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2, основную камеру с 1″ сенсором IMX989 и дисплея AMOLED E6-экран с ультразвуковым сканером пальца.

Официальный релиз серии Vivo X90 запланирован на 22 ноября.

Ранее Vivo X90 и X90 Pro+ показали на новых рендерах и официальных изображениях. В России последней официальной моделью из X-серии стал vivo X60 Pro (обзор).