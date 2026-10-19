vivo X500 Ultra получит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и батарею 7000 мАч
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vivo X500 Ultra получит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и батарею 7000 мАч

Внушительная автономность и мощные камеры.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 18:54
vivo X500 Ultra получит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и батарею 7000 мАч

Китайский производитель vivo подтвердил планы по выпуску смартфона X500 Ultra, который станет частью линейки Ultra-флагманов. Устройство получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, что подтверждается утечками и сообщениями на Weibo от инсайдера Digital Chat Station.

Согласно информации, смартфон будет оснащён 6,85-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Дополнительно в характеристиках упоминается ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью более 7000 мАч.

Возможный срок выхода устройства — март-апрель 2027 года, что совпадает с ожидаемым анонсом Samsung Galaxy S27 Ultra. В то время как многие производители переключаются на модели Pro Max, vivo сохраняет традицию Ultra-флагманов, что может стать важным конкурентным преимуществом на рынке.

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