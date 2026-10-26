vivo Y600 получил батарею ёмкостью 10 000 мА·ч
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vivo Y600 получил батарею на 10 000 мА·ч и рекорд автономности

В Китае продажи vivo Y600 начнутся 30 октября по цене от 1999 юаней.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:53
vivo Y600 получил батарею на 10 000 мА·ч и рекорд автономности

В Китае открыли предзаказы на vivo Y600 с аккумулятором ёмкостью 10 000 мА·ч. Смартфон установил рекорд по продолжительности работы, а продажи начнутся 30 октября.

По данным GSMArena, в испытаниях устройство выдержало 32 часа 37 минут непрерывной прямой трансляции. Батарея поддерживает проводную зарядку мощностью 44 Вт и обратную проводную зарядку других устройств.

vivo Y600 получил батарею на 10 000 мА·ч и рекорд автономности

Y600 оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и процессором Dimensity 7300e. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, корпус защищён по стандарту IP68.

Основная камера получила датчик на 50 Мп, фронтальная — на 8 Мп. Также предусмотрен NFC. Смартфон предлагают в золотистом, чёрном и синем цветах — Diamond Gold, Obsidian Black и Sapphire Blue.

vivo Y600 получил батарею на 10 000 мА·ч и рекорд автономности

Для китайского рынка предусмотрены четыре конфигурации памяти:

  • 6/128 ГБ — 1999 юаней ($280)
  • 8/128 ГБ — 2099 юаней ($295)
  • 6/256 ГБ — 2199 юаней ($310)
  • 8/256 ГБ — 2499 юаней ($350)
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