vivo Y600 получил батарею на 10 000 мА·ч и рекорд автономности

В Китае открыли предзаказы на vivo Y600 с аккумулятором ёмкостью 10 000 мА·ч. Смартфон установил рекорд по продолжительности работы, а продажи начнутся 30 октября.

По данным GSMArena, в испытаниях устройство выдержало 32 часа 37 минут непрерывной прямой трансляции. Батарея поддерживает проводную зарядку мощностью 44 Вт и обратную проводную зарядку других устройств.

Y600 оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и процессором Dimensity 7300e. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, корпус защищён по стандарту IP68.

Основная камера получила датчик на 50 Мп, фронтальная — на 8 Мп. Также предусмотрен NFC. Смартфон предлагают в золотистом, чёрном и синем цветах — Diamond Gold, Obsidian Black и Sapphire Blue.

Для китайского рынка предусмотрены четыре конфигурации памяти: