Vivo X90 и X90 Pro+ показали на новых рендерах

Грядущая серия Vivo X90 в последние дни начала активно появляться на тизерах и утечках. Сегодня Vivo X90 и X90 Pro+ показали на подробных изображениях.

Базовый X90 выйдет в голубом, черном и красном цветах. Смартфону приписывают 6,78-дюймовый дисплей, процессор MediaTek Dimensity 9000, до 12 Гб оперативной памяти и аккумулятор на 4500 мАч.



Основная камера будет тройной: 50 + 12 + 12 Мп. У фронтальной — 32 Мп.

Vivo X90

Vivo X90 Pro+ на момент запуска появится только с черной и красной панелями, вариация в голубом цвете, возможно, выйдет позже.

Vivo X90 Pro+

В X90 Pro+ процессором выступит Snapdragon 8 Gen 2. Также будет до 12 Гб оперативной памяти, встроенная память будет достигать 512 Гб.

Представить линейку Vivo X90 должны 22 ноября.