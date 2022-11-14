Vivo X90 Pro+ показали на официальных изображениях и живом фото

Vivo назначила дату презентации серии Vivo X90 и начала публиковать официальные пресс-изображения.
Всего будет три новинки: Vivo X90, X90 Pro и X90 Pro+. Процессорами будут выступать топовые Dimensity 9200 и Snapdragon 8 Gen 2.
На изображениях показали топовую версию Vivo X90 Pro+:
Инсайдеры называют X90 Pro+ лучшим камерофоном. Ему приписывают четыре датчика камеры: 50 Мп основной, 48 Мп сверхширокоугольный, 50 Мп портретный и 64-мегапиксельный перископный модуль.
Также появилось изображение Vivo X90 Pro+ в голубом цвете на живом фото:
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