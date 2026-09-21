Представлен vivo X500 — первый смартфон на Dimensity 9600M

Сегодня в Китае состоялась презентация флагманов vivo X500 Pro Max и X500 Pro, а вместе с ними дебютировал субфлагманский смартфон vivo X500. В отличие от «прошек», базовая модель серии оснащена экраном попроще, а также вместо флагманского чипа Dimensity 9600 Pro получила Dimensity 9600M, являющейся по сути прошлогодним Dimensity 9500, которому увеличили частоту GPU с 1.7 до 1.8 ГГц, а NPU с 1.8 до 1.9 ГГц.

vivo X500 оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750 × 1260 точек с частотой обновления до 144 Гц и соотношением сторон 19.64:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 50-мегапиксилей (1/2.76″, f/2.0).

За вычислительные возможности отвечает субфлагманская однокристальная система Dimensity 9600M, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X Ultra и быстрым хранилищем типа UFS 4.1. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256, 12/512 и 12/1024 ГБ.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп Sony LYT828 с поддержкой OIS, размером 1/1.28″ с диафрагмой f/1.68;

Перископ на 64 Мп Sony LYT610 (1/2″, f/2.0, OIS), оптический зум 3.1x;

Ширик на 50 Мп (1/2.76″, f/2.0).

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 7500 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт по проводу и 40-ватной беспроводной.

Из прочего, vivo X500 получил Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, стереодинамики, встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP68/69, ИК-порт и разъём USB-C версии 3.2 Gen 1. Из коробки смартфоны работают на операционной системе Android 17 с OriginOS 7.

В Китае vivo X500 поступит в продажу по следующим ценам: