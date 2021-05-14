Обзор vivo X60 Pro: флагман для фотолюбителей

Все флагманские Android-смартфоны похожи между собой. Судите сами: практически всегда топовый процессор, уйма гигабайт оперативной памяти и пикселей и огромные дисплеи. Поэтому производителям ничего не остаётся, как выделяться камерой. Исключением не стала компания vivo со своим флагманским vivo X60 Pro.

Скажу сразу, что vivo X60 Pro лишен несколько флагманских особенностей, но это не сильно его портит. Главное преимущество смартфона — его камера с продвинутой системой стабилизации и оптикой от именитой немецкой компании Zeiss.

Характеристики

Модель: vivo X60 Pro

Габариты (ВxШxТ): 158.58×73.24×7.69 мм, 179 г

Дисплей: 6,56″, 2376×1080 (FHD+), AMOLED, 120 Гц

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650

Камера основная: широкоугольная 48 МП F/1.48, портретная 13 МП F/2.20, сверхширокоугольная 13 МП F/2.46, оптическая стабилизация

Камера фронтальная: 32 Мп, F/2,5, фиксированный фокус

Память: 12 ГБ оперативной, 256 постоянной

Батарея: 4200 мАч, быстрая зарядка FlashCharge 33 Вт (комплектная)

ОС: Android 11 (Funtouch OS)

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS.

Защита от воды: нет

Сканер: встроенный сканер в дисплей

Стоимость: 64 990 рублей

Комплектация

Поставляется смартфон в красивой коробке с переливающимся градиентом. В ней находятся само устройство, зарядка на 33 Вт, пластиковый чехол, кабель Type-C, наушники с 3,5-мм разъёмом и комплектный переходник для Type-C.

Другим производителям стоит пересмотреть свою политику по комплектации флагманских моделей, потому что именно так должен выглядеть стандартный набор премиального смартфона.

Открывая коробку ты понимаешь, что перед тобой дорогой смартфон — никаких дополнительных трат на зарядный блок и защитные принадлежности. Между прочим, на дисплее сразу нанесена плотная плёнка, но по ошибке я решил её снять. Несмотря на отсутствие защитной плёнки, экраном пользоваться также удобно, а всё благодаря качественному олеофобному покрытию.

Тонкий и лёгкий

Новый vivo X60 Pro получился красивым, нечего сказать. Он лёгкий, удобно лежит в руке, не скользит и достаточно тонкий. На корпусе градиентный рисунок, который переливается под разными углами света оттенками то голубого, то сиреневого или розового. Фронтальная и тыльная сторона прикрыта закалённым стеклом Gorilla Glass 6, а между ними алюминиевая рамка. Корпус смотрится симпатично, не собирает отпечатки пальцев и царапины. Увы, но защиты от воды в смартфоне нет.

Дисплей на 6,56 занимает всю фронтальную площадь, а закруглённые края никак не мешают им пользоваться. За всё время тестирования ошибочных срабатываний и касаний не было. Качественная цветопередача и обновление экрана на частоте 120 Гц делают своё дело. Интерфейс работает плавно – тут тоже вопросов нет. Для людей с чувствительностью к ШИМ есть функция снижения мерцания при низкой яркости. За это спасибо технологии DC Dimming.

Максимальная яркость дисплея позволяет комфортно пользоваться смартфоном при любом освещении. В солнечную погоду картинку отлично видно, не возникает дискомфорта.

Дополнительных индикаторов для уведомлений нет, но есть режим Always On, который можно кастомизировать как душе угодно. Среди других настроек можно выбрать множество анимаций: распознавание лица, распознавание отпечатка пальца, зарядки, подключение USB, включения и множество другого. Все это обеспечивает фирменная оболочка Funtouch OS.

Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей и срабатывает молниеносно и без ошибок. Аналогично работает разблокировка по лицу пользователя. На правом боку расположились качельки громкости и включения.

На нижней грани находится четыре динамика, порт для Type-C, микрофон и лоток для двух nano SIM. Сверху расположен один микрофон и нанесена традиционная надпись «Professional photography».

Гвоздь программы

Раз в телефоне сделан акцент на камеру, то поговорим именно об этом. Основная камера состоит из трёх модулей: обычный (48 МП), портретный (13 МП) и сверхширокоугольный (13 МП). Производитель не стал загоняться насчёт количества пикселей и “ультра-супер-зумов”. Благородный минимализм во благо качеству.

Главный модуль на 48 МП – это Sony IMX598. Но всё дело в объективе от Zeiss с рекордной для смартфонов диафрагмой f/1.4. Ещё одной особенностью основной камеры является пятиосевой оптический стабилизатор при съемке видео, в то время как система оптической стабилизации (OIS), использующаяся в топовых смартфонах других брендов, работает только в одной плоскости. Такое редко встретишь. Работу системы можно увидеть невооруженным глазом: объектив камеры заметно двигается при встряхивании или перемещении смартфона.



Качество всегда на высоте. Ночью никаких шумов.

Камера отлично работает при любом освещении. Здесь не придраться. Фотографии получаются детализированными, яркими и с адекватным балансом белого. Встроенная нейросеть определяет сцены и подбирает на своё усмотрение дополнительные параметры.





Пример работы зума. Удалось поймать самолёт.

Особое внимание было уделено ночной съёмке. Чёткий кадр получается в одно касание, а специальный алгоритм делает серию снимков и склеивает их в один итоговый. Режим ночной съемки также работает с широкоугольной камерой и в режиме «Панорама».

В портретном режиме доступен профессиональный стиль “ZEISS Biotar”. Он имитирует эффект классических портретных объективов ZEISS Biotar, применяя эффект вихревого боке.

При приближении объектива к объекту на максимально близкое расстояние автоматически включается макрорежим.

Писать видео можно в разрешении 4К с частотой до 60 кадров в секунду, но увы, без стабилизации. Стабилизация работает только при разрешении 1080p при частоте 30 или 60 кадров в секунду. Для максимально плавной картинки есть режим суперстабилизации, который также работает в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Начинка

Всего у vivo есть две версии X60: более простая X60 Pro с процессором Snapdragon 865 Plus и самая навороченная модель X60 Pro Plus с топовым чипсетом Snapdragon 888, которая в России по каким-то причинам не появилась. Остальное всё без изменений: 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 256 ГБ для хранения данных.

Работает X60 Pro максимально шустро, а все тяжелые игры типа Call of Duty спокойно тянет на максималках. Также не было замечено нагрева смартфона при продолжительном использовании. По итогу, замечаний по производительности нет: мощности в избытке и хватит на несколько лет вперёд.

Беспроводные модули все на месте. Есть Bluetooth 5.1, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi, навигация (GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavI). Сотовую связь и Wi-Fi держит стабильно, уверенно принимая сигнал.

Без стерео

Пожалуй, странным решением было сделать флагманский смартфон с одним динамиком и лишить его полноценного стерео. Сам динамик громкий, не хрипит на максимальной громкости. Микрофоны также отлично передают речь.

Работа на одном заряде

Кроме камеры в телефоне радует аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. При интенсивной работе (прослушивание музыки, навигатор, мессенджеры, почта, разговоры) заряда хватает на целый день и таскать с собой шнур для зарядки не приходится.

Но если батарейка разрядилась, то телефон не заставит долго ждать своего владельца. Комплектный блок питания на 33 Вт подключённый к разъёму USB Type-C, восполнит заряд с 0 до 100% всего за один час. Беспроводную зарядку не завезли.

Подводя итоги

Vivo X60 Pro получился достойным приемником прошлогоднего X50 Pro. Несмотря на отсутствие водозащиты, беспроводной зарядки и стерео – уверенно держит свою планку.

У него одна из самых лучших камер на рынке, которая оснащена редким стабилизатором, светосильной оптикой от Zeiss и невероятно мощными алгоритмами. Если вы любите фотографировать и жить не можете без красивых снимков, то однозначно стоит присмотреться к vivo X60 Pro. Тут он несомненно будет радовать.

Плюсы Автономность

Одна из лучших камер

Очень быстрая зарядка

Стабильно держит связь

Дизайн и тонкий корпус

Большой запас производительности Минусы Отсутствие стереодинамиков

Нет защиты от воды

Нет беспроводной зарядки

Высокая стоимость

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